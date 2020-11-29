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شكرا لقرائتكم خبر عن جيما ويلن نجمة Game Of Thrones فى أحدث ظهور لها بلمسة من تصميم صديقتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية جيما ويلن، صاحبة شخصية يارا جريجوي في مسلسل الإثارة والخيال الشهير Game Of Thrones، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بأحدث صور لها من احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد الذي يقترب على الوصول.
ونشرت ويلن صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي ترتدي بعض الملابس التي صممتها اليها صديقتها بمناسبة عيد الميلاد، لتحرص على الترويج لصديقتها التي تقوم بحياكه الملابس.
وكانت عدسات المصورين التقطت صورا للنجمة العالمية لينا هيدى صاحبة شخصية سيرسى لانيستر الشهيرة فى مسلسل Game of thrones بصحبة النجم مارك مينتشاكا، 47 عامًا، بطل مسلسل الشهير فى شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، واضعا يده عليها لاحتضانها ما يعكس دخولهما فى قصة حب جديدة، وظهرت النجمة العالمية بصحبة مينتشاكا وهما يتجولان فى أحد الشوارع مرتديان الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.
وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه ، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.
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