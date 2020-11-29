شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضيوف شرف مسلسل "اللعبة 2" لـ شيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال أحداث الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة 2" والذى يقوم ببطولته النجم شيكو وهشام ماجد وأبرزهم النجم الكوميدى بيومى فؤاد والفنانة رانيا يوسف والتي تظهر زوجة شيكو خلال أحداث المسلسل ويكون هناك كثير من المواقف الكوميدية بينهما وتتوالى الأحداث.

مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، يذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.