شكرا لقرائتكم خبر عن أمل رزق تحتفل بعيد ميلادها بحضور نهال عنبر وأسامة منير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة أمل رزق بعيد ميلادها وسط حضور عدد من أصدقائها وأسرتها وزوجها وعدد من الفنانين والإعلاميين ومنهم الفنانة نهال عنبر والفنانة ايناس عز الدين والإعلامية سهير شلبى والإعلامى أسامة منير وعدد كبير من اصدقائها فى جو من البهجة والسعادة.





























وعادت مؤخرا الفنانة أمل رزق إلى خشبة المسرح من خلال العرض المسرحي "اليوبيل البمبي" بعد غياب تجاوز الـ 8 سنوات والعمل مأخوذ عن مسرحية لأنطون تشيخوف تحمل نفس الاسم بدون كلمة " البمبي "، والعرض من إخراج محمد عمر ويشارك في العمل الفنانون مفيد عاشور ويوسف إسماعيل وسميحة عبد الهادي.

الفنانة أمل رزق قالت مؤخرا لليوم السابع إنها تقدم شخصية جديدة وكاراكتر كوميدي " لاكي ماكي " وهي سعيدة بعودتها للمسرح خاصة أن العمل سيقدم علي المسرح القومي وأنها كانت تشتاق للعودة للمسرح، فآخر مسرحية قدمتها كانت مسرحية " رئيس جمهورية نفسه " مع الفنان محمد رمضان .

المسرحية تقدم ضمن المبادرة التى أطلقتها وزارة الثقافة "اضحك.. فكر.. اعرف"، وينفذها البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلا عن مسرح المواجهة والذى يديره الفنان سامح بسيونى، والمسرح القومى ويديره الفنان إيهاب فهمى.

وكان آخر أعمال أمل رزق فى الدراما مسلسل "للحب فرصة أخيرة" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته كل من داليا البحيرى، فراس سعيد، هند عبدالحليم، ريم سامى، أميرة العايدى، هبة الأباصيرى، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، أحمد يحيى، عمر زهران، محمد غنيم، عزة بهاء، ندى الألفى، رويدا النعيم، سلمى الكاشف، جوليا الشواشى، تسنيم، نور مصيلحى، ميرال، لانا عماد، لورين حيدر، ساره نخلة، مى إبراهيم، محمد رجابى، نونا، إسلام شوقى، رباب ابراهيم، تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفى.