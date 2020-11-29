شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء النجوم تضامنوا مع النجم شيكابالا بعد العنصرية ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت حملة الهجوم على نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، مستمرة من قِبل بعض جمهور النادي الأهلي، وذلك بعد مباراة نهائي أفريقيا والتي انتهت بفوز النادي الأهلي، حيث أشعلت بعض الجماهير الفتنة بين الأهلى والزمالك حيث نشر بعض من جماهير الأهلى مقطع فيديو اوضح العنصرية والتنمر على نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر محمود عبد الرازق شيكابالا، ما دفع عدد كبير من النجوم لنبذ التعصب والعنصرية وتضامنوا مع شيكابالا.

وأبرز الفنانين الذين ساندوا شيكابالا وأعربوا عن رفضهم التنمر الذي يتعرّض له.

كان على رأس هؤلاء الفنانين النجم نبيل الحلفاوى رغم انتمائه للنادى الأهلى ولكنه رفض السب الذى يتعرض له نجم نادى الزمالك والتنمر من جمهور النادى الأهلى وكتب عبر حسابه "تويتر": "سأظل أشجع الأهلي كما تعودت منذ صباي بنفس العشق والحماس، وسأظل أشاكس وأكايد رفقة العمر الزمالكاوية كما تعودت منذ صباي تحت سقف المحبة المتبادلة بدون تجريح شخصي أو شتائم، لا أشارك فيما هو خارج عما نشأت عليه حتى وإن أصابني شخصيا، الكراهية والمبالغة في العنف اللفظي تفوح منها رائحة مريبة".

وشارك الفنان أحمد العوضى وتضامن مع شيكابالا وقال عبر حسابه على "فيس بوك": "أنا أهلاوي ومتعصب كمان، لكن أنت ممكن تعبر عن استيائك من لاعب دون التجريح فيه وقلة الأدب دي.. متضامن مع شيكابالا".

أيضًا المؤلف عمرو محمود ياسين رفض التنمر الذي يتعرض له لاعب نادى الزمالك قائلاً عبر "فيس بوك": "شيكابالا.. كل الدعم والتقدير والاحترام لك ولأسرتك، ومحدش يجي يقولي أصله بيشتم في جمهور الأهلي، أنا أهلاوي بحب النادي بتاعي وبعشقه أكيد، لكن ما يحدث لشيكابالا هو أمر لا يمكن أن يقبله أي إنسان عنده ذرة ضمير أو إنسانية.. بعد قراءة بعض التعليقات.. يا إخوانا الموضوع مش أهلي وزمالك.. الموضوع موضوع إن في ناس عايزة تتقي ربنا، الخوض في الأعراض والتنمر على الناس في شكلها ولونها كارثة مجتمعية.. أهلي وزمالك إيه اللي بتكلموني فيها".

ورفض الفنان أحمد الشامي ما حدث مع محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك عقب السخرية منه من بعض جماهير نادي الأهلي وقال إن ما حدث مع شيكابالا من بعض الجماهير ما هو إلا عنصرية وقلة أدب، لا تليق بجماهير النادي الاهلي.. انتو بتتنمروا على أهالينا وناس مننا بجد قمة العنصرية".

كما وجه المطرب مصطفى حجاج، رسالة عتاب للفنان أحمد فهمي، بعد هجومه على قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكتب حجاج، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، مخاطبًا أحمد فهمي: "مش صح الأسلوب ده يا أحمد أنت فنان كبير.. وبعدين مفيش حد أسياد على حد دي كورة مكسب وخسارة على الجميع.. وشيكابالا لاعب محترم.. أنا أهلاوي بس زي ما الأهلي بيكسب، الزمالك برضو بيكسب".

وعبر الفنان الكبير صلاح عبد الله، عن رفضه لحملة التنمر التي يتعرض لها نجم نادي الزمالك محمود شيكابالا عقب انتهاء مباراة نهائي أفريقيا والتي انتهت بفوز النادي الأهلي، ووصفها بأنها حملة تنمر "حقيرة"، كما دعم صلاح عبد الله مبادرة "لا للتعصب" التي أعلنتها الدولة تحت إشراف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.

وغرد صلاح عبد الله على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "أعتقد والله أعلم أن حملة لا للتعصب، لا للتحفيل الجارح حققت نتائج معقولة رغم إصرار البعض على إفسادها، سعيد بأصدقائي الأهلاوية المحترمين اللي تصدوا بكل قوة لحملة التنمر الحقيرة بشيكابالا، حزين على اللي دفعه سواد عقله وقلبه وضميره لاستخدام الكلب الأسود في التنمر وأدعو لتنويره".