شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تودع عام 2020 بمقطع من مهرجان "قلبك بحر مالح".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قرب انتهاء عام 2020، تتوالى الأمنيات لاستقبال عام جديد أفضل من الحالي بما حمله من مفاجآت كان للحظ السيئ النصيب الأكبر فيها، ولا شك أن عام 2020 سبب معاناة كبيرة لسكان العالم بسبب الأزمات المتتالية وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا الذي ما زال يخيم على العالم، لذلك فى ظل هذه الأوضاع يحرص المصريون على توديع هذا العام بطريقتهم المعهودة في السخرية من الأزمات.

وبدأت الفنانة مي كساب، مبكرا توديع عام 2020 بطريقة طريفة، حيث نشرت فيديو لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وهي تتفاعل بالغناء مع مقطع من المهرجان الشعبي " قلبك بحر مالح"، وودعت مى العام 2020، قائلة: "إلي عزيزتي 2020 إبعدي بقي بقي بقي بقي بقي بقي".



مى كساب

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة مى كساب، متابعيها بصورة تجمعها بالفنان هشام ماجد عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، من كواليس تصوير مسلسل اللعبة الجزء الثانى، وعبر متابعيها عن سعادتهم وانتظارهم بفارغ الصبر للجزء الثاني، حيث حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا، ومسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، يذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه.