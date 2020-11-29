نصر محروس يهنئ حميد الشاعري بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ المنتج نصر محروس، المطرب حميد الشاعري بعيد ميلاده، الموافق اليوم. نشر"محروس" صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"الكابو حبيب قلبي وأخويا الغالي واستاذي، كل سنة وأنت طيب". يذكر أن أحدث أعمال نصر محروس أغنية "صح صح" للفنانة ميس حمدان، وهي من كلمات أسامة السليمي، ألحان محمد البدر".

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