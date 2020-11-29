"اشتقت إليك يا أمي".. رسالة عبدالمجيد عبدالله لوالدته الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله رسالة لوالدته الراحلة.

نشر "عبدالله" صورة لوالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق: "صوتك يا أمي لا ينسى وابتسامتك لا تغيب عن مخيلتي، رحم الله وجهًا اشتقت إليك يا أمي".

أعلن الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، عن وفاة والدته، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عبدالمجيد، عبر حسابه على تويتر، قائلًا: "‏(وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون).. الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء.. لا أقول وداعاً بل إلى لقاء قريب طال أو قصر عند مليك مقتدر، والحمدلله رب العالمين".