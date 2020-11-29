شاهد.. أصالة تروج لـ "الفرق الكبير" بالتعاون مع تركي آل الشيخ

شوّقت المطربة أصالة نصري جمهورها علي مواقع التواصل الاجتماعي، باقتراب طرح أغنيتها الجديدة "الفرق الكبير"، لافتًة إلى تعاونها الأول مع المستشار تركي آل الشيخ.

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وأعلنت أصالة عن اقتراب موعد طرح الأغنية، مشيرة إلى أنها مليئة بدفء المشاعر الطيبة وأنها قد تعلقت بها، حيث علقت عبر

حسابها على موقع "إنستجرام" قائلة: "بأول تعاون مع أبوناصر الغالي، أغنية فيها كل الدفء والمشاعر الطيبة قريبًا رح تسمعوها، وبعتقد حتستمتعوا فيها مثل ما أنا كتير فيها تعلقت".

أعنية "الفرق الكبير" كلمات تركي آل شيخ، ألحان نواف عبدالله، توزيع خالد عز.

وكانت آخر إصدارات أصالة الغنائية

من خلال ألبوم "لاتستسلم"، تضمن 20 أغنية، منهم"اشتقت لك، وش كنت أقول، ما عرفت أنطق، غمض عيونك، يا مثبت، والله وتفارقنا"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب".

بالإضافة إلى كليب أغنية "والله وتفارقنا"، الذي حصل على أكثر من مليون ونصف مشاهدة، عبر "يوتيوب"، كلمات:العلا، ألحان:ياسر بو علي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج أيمن دزة، وحظى الفنان "نيقولا معوض"، بظهور خاص في الكليب.