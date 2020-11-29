أيمن بهجت قمر: حازم إمام أعز أصحابي و اللي بيحصل الأيام دي قمة الهبل

ظهرت أحداث عديدة أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي فى الفترة الأخيرة، ما بين شد وجذب بين جمهورى الأهلى والزمالك بعد مباراة القمة الأفريقية، والتي انتهت بتتويج الأول بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف.

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ومن جانبه استنكر الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، التعصب الكروي في تغريدة عبر حسابهالخاص بموقع "تويتر" قائلاً: "أبويا كان زملكاوي وطول عمرنا بناكف في بعض.. من أعز أصحابي حازم امام المحترم اللي من واحنا عيال واحنا بنغيظ فيه

ومستحملنا وعمره ما زعل من حد.. اللي بيحصل الأيام دي قمة الهبل والتعصب".



وتابع: "الصحاب بيخسروا بعض عشان ماتش.. حقيقي قمة التفاهة.. بس اللي يبيع صاحب عشان ماتش حقيقي مالوش عازه".



الجدير بالذكر أن أيمن بهجت قمر طرح من كلماته مؤخرا أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي، "أهي أهي" لعمرو دياب، "فيك العبر" لأحمد بتشان.

