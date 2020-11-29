شريف البنداري يشارك في القاهرة السينمائي بفيلم "الحد الساعة خمسة"

يشارك المخرج شريف البنداري بفيلمه "الحد الساعة خمسة" في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي تقام في الفترة ما بين 2 وحتى 10 ديسمبر.

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يعرض الفيلم ضمن مسابقة "سينما الغد" للأفلام القصيرة، ويمزج في سرده بين الروائي والتسجيلي.

وتدور أحداث الفيلم حول "هديل" فتاة في الثلاثين من عمرها تعيش في القاهرة، في لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها تقرر الذهاب لعمل تجربة آداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير

خيري بشارة، ويضعها خيري في لحظة اختيار تزيد من حيرتها.

ويقوم ببطولة الفيلم هديل حسن، والمخرج خيري بشارة، وأيتن أمين، وصدقي صخر، ويعتبر الفيلم هو شراكة إنتاجية بين شركات ريد ستار وSProductions وAfrica film، الفيلم سيناريو وإخراج شريف البنداري.

وشريف البنداري هو مخرج مصري تخرّج من المعهد العالي للسينما عام 2007، أخرج عددًا من الأفلام القصيرة مثل "صباح الفل" للنجمة هند صبري، "ساعة عصاري" عن قصة الأديب الراحل إبراهيم أصلان، وبفيلمه

القصير "حظر تجول" شارك ضمن الفيلم الروائي الطويل الجماعي "18 يوم" والذي تم عرضه في مهرجان كان السينمائي، فاز بجائزة روبرت بوش في مهرجان برلين السينمائي الدولي لدعم فيلمه الروائي القصير "حار جاف" صيفًا والذي شارك في العديد من المهرجانات السينمائية، في عام 2017 أطلق فيلمه الروائي الطويل الأول "علي معزة وإبراهيم"، كما قام بإخراج الجزء الثاني من المسلسل التاريخي "الجماعة" مع الكاتب وحيد حامد، شارك كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية مثل القاهرة والجونة والقومي للسينما المصرية، كما قام بتأسيس شركة "أفريكا فيلمز" والتي تعمل على إنتاج أفلام قصيرة وطويلة لمخرجين في عملهم الأول أو الثاني ويعمل الآن علي إنجاز فيلمه الطويل الثاني "إسبراي".