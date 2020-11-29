بالفيديو – شاهدوا إطلالة كندا علوش الجديدة.. هل تحضر لعمل جديد؟

متابعة بتجــــــــــــرد: تعيش النجمة السورية كندا علوش حالة من التفاعل والتواصل باستمرار مع متابعيها عبر انستغرام والذين يبلغ عددهم ما يقارب الـ10 ملايين، إذ حرصت على مشاركتهم فيديو تظهر من خلاله بإطلالة جديدة، معتمدة قصة شعر ولوناً جديدين، وعلقت: “قصة شعر جديدة، لون شعر جديد.. ماذا تعتقدون؟”، كما وجهت سؤالاً لجمهورها عن آرائهم في اللوك.

ولاقى الفيديو إعجاب مئات الآلاف من متابعي النجمة السورية وتساءل البعض عما إذا كانت كندا تحضر لعمل جديد، خاصة أنها كتبت: “ماذا تعتقدون؟”.

وفي سياق آخر شاركت كندا علوش في مسلسل “إلا أنا” من خلال تجسيد دور البطولة في إحدى حكايات العمل والتي عرفت باسم “ضي القمر”.

كما حضرت مؤخراً مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، برفقة زوجها النجم المصري عمرو يوسف، وتألقت خلال الحفل بإطلالات لافتة.