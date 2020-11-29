نجاح جديد يرافق فضل شاكر في كليب “للحين عايش”

متابعة بتجــــــــــــرد: حقق الفيديو كليب “للحين عايش” للفنان اللبناني فضل شاكر أكثر من مليوني مشاهدة في غضون أيام من إطلاقه عبر قناة فضل شاكر الرسمية في يوتيوب. وتصدر الفيديو كليب منذ إطلاقه قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً على موقع يوتيوب واحتل المراتب الأولى عدد من الدول العربية. “للحين عايش” أغنية باللون الخليجي تحمل الأحاسيس المرهفة والمليئة بالشجن المتناغم مع الكلمة واللحن مصحوبة بعاطفة قوية تعبر عن تلك المشاعر بصوت فضل شاكر الذي اصبح مرادفاً لكلمة إحساس. وتقول كلمات الأغنية: “للحين عايش داخلي مثل ما كنت وللحين حبك ما تغير مكانه كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنت علمني من يسوى أخونك عشانه”. وتحمل الأغنية كلمات الشاعر الكويتي أحمد الصانع وألحان عبدالقادر هدهود وتوزيع موسيقي أحمد أسدي ومكس وماستر جاسم محمد وإشراف عام إياد النقيب.

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