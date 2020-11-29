شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون يدعم تايسون بصور أصعب ملحمة ملاكمة سينمائية مر عليها 35 عامًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع النجم سيلفستر ستالون ذكريات مرور 35 عاما على أحد أفضل أفلامه في واحدة من أشهر السلاسل السينمائية بتاريخ هوليود ممثلة بسلسلة أفلام "روكي"، وتحديدًا الجزء الرابع منها، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام أكثر من صورة من الفيلم، ثم أضاف لها صورة مع الملاكم مايك تايسون التى تعود إلى الجزء الخامس من سلسلة الأفلام نفسها، حيث يبدو أنه أراد بذلك دعم تايسون بعدما عاد من الاعتزال.



ستالون وتايسون

ستالون علق على الصور الذى نشرها بكتابة : "الذكرى الخامسة والثلاثين للعبة ROCKY 4! فخور جدًا بالمشاركة في أصعب مباراة ملاكمة سينمائية في تاريخ الفيلم! شكرًا لك دولف لندجرين على وضع العرق والدموع في دمك على المحك! ما زلت لا أصدق أننا نجحنا"، ثم أشار إلى صورته مع تايسون بكتابة : "لا أعلم كيف وصلت تلك الصورة إلى هناك".



ستالون

من ناحية أخري كشفت بعض التقارير الاجنبية، عن عودة النجم العالمي سيلفستر ستالون، الى موقع تصوير فيلم الإثارة Samaritan، بعد توقف دام لأكثر من 6 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتقطت عدسات المصورين النجم العالمي في موقع تصوير فيلمه Samaritan في مدينة اتلانتا، لاستكمال تصوير مشاهد الاكشن والحركة من جديد، حيث ظهر وهو يرتدي سترة شتوية بنية منتفخة وحذاءً بنيًا وقبعة صغيرة على شعره القصير الذي تم تغييره إلى اللون الرمادي الكامل لهذا الدور.



سيلفستر ستالون

وظهر طاقم العمل وهو يلتزم ببروتوكولات الصحة والسلامة الجديدة في أعقاب أزمة فيروس كورونا، وخلال أحد المشاهد، التقطت الكاميرات النجم العالمي البالغ من العمر 74 عامًا وهو يسير بشكل عرضي في أحد الشوارع بينما كان يتحدث مع النجم الشاب جافون والتون ، 14 عامًا.