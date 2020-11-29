شكرا لقرائتكم خبر عن أمبر هيرد تتظاهر بالهدوء بعد جمع 1.5 مليون توقيع لاستبعادها من Aquaman 2.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة أمبر هيرد فضلت الرد بهدوء على الحملة الكبيرة الموقعة ضدها من قبل محبي جوني ديب والتي تطالب باستبعادها من الجزء الثاني لفيلم "أكوا مان" Aquaman 2، وذلك بعدما ظهرت مؤخرًا وفقًا لصور نشرتها صحيفة "الديلي ميل"، أثناء تنزهها بواسطة الخيول، حيث كشفت عن حبها للخيول بصور عديدة أثناء ركوب أحد الخيول في مزرعة بولاية كاليفورنيا، وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، أن الممثلة الشهيرة حاولت التظاهر بالهدوء إزاء ما يحصل حولها.



امبر هيرد تركب الخيل

وكانت قد حصدت العريضة التي دشنها عدد كبير من عشاق النجم العالمي جوني ديب، وصلت لأكثر من 1.5 مليون توقيع من أجل استبعاد زوجته السابقة النجمة العالمية آمبر هيرد، من بطولة فيلمها القادم Aquaman 2، ويأتى هذا على خلفية استبعاد جونى ديب من بطولة فيلم Fantastic Beasts بعد خسارته لقضية التشهير التي أقامها ضد صحيفة the sun.



امبر هيرد على الخيل

وحصلت العريضة التي دشنها جمهور جوني ديب من مختلف أنحاء العالم، على عدد كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، من أجل مطالبة الشركة المنتجة باستبعاد هيرد من بطولة الفيلم القادم Aquaman 2، ويزعم مدشنو العريضة أن هيرد كذبت بشأن اتهاماتها ضد ديب وأنها هي تشتهر بالإساءة المنزلية التي تم اثباتها في وقائع سابقة ضدها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكم نفس القاضي ضد جونى ديب في قضية التشهير التي رفعها الممثل ضد "نيوز جروب"، ناشر "ذا صن"، والمحرر التنفيذي لصحيفة التابلويد دان ووتون، بسبب مقال نشر عام 2018 زعم أنه كان يضرب زوجته في 14 حادثة عنف منزلي يزعوم ارتكبها من قبل "ديب" ضد أمبر هيرد، وحكم القاضي بأن 12 من هذه الحوادث قد وقعت بالفعل، لذلك أكد القاضي أنه ليس هناك أى شىء آخر في القضية يعتبر سببا مقنعا لمنح الإذن بالاستئناف.