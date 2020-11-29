- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن "باد بانى" يتحدث عن حالته الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة من التكهنات حول زواج النجم العالمى باد بانى " Bad Bunny " وصديقته جابريلا بيرلنجيرى التى تربطهما قصة حب قوية ، قرر النجم الشهير أن يرد على هذه التكهنات و التصدى لها ، وذلك بعد أن لاحظ البعض ارتداء جابريلا خاتم من الماس فى يدخل اليسرى فى أغسطس الماضى ثم ظهر بنفس الخاتم فى أكتوبر و هو الامر الذى دعم شائعة زواجهما .
أكد باد بانى خلال حديثه مع Entertainment Tonight، قائلاً: "لا ، أنا لست متزوج" واستكمل قائلا: "أعتقد ان حفلات الزفاف و الزواج تخيفنى كثيرا"، وتحدث باد بانى عن حالته الصحية التى كانت محط تركيز وسائل الاعلام الساعات الماضية بسبب اصابته بفيروس كورونا فقال: "أنا بصحة جيدة .. أنا مصاب بـ COVID-19 الآن، لكننى مازلت بصحة جيدة .. حقيقى أشعر أننى بحالة جيدة".
يذكر أن باد بانى " Bad Bunny " اطلق مؤخرا ألبومه الغنائى الجديد الذى يحمل اسم " El Último Tour Del Mundo " وهو الألبوم الذى عمل عليه النجم البالغ من العمر ( 26 عام ) باجتهاد شديد حتى يرى النور ويكون بصمة جديدة ناجحة فى مشوار باد بانى الفنى، وهو يضم 16 أغنية تعاون فيها باد بانى مع عدد من نجوم الغناء.
كانت هذه تفاصيل خبر "باد بانى" يتحدث عن حالته الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.