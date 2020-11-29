شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يوجه رسالة لـ أحمد فهمى دفاعا عن شيكابالا: "مش صح الأسلوب ده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المطرب مصطفي حجاج، رسالة للنجم أحمد فهمي، بعد تبادل الاشتباكات بالألفاظ أمس بينه وبين لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، الذي تعرض لحملة انتقادات كبيرة من جمهور النادي الأهلي عقب انتهاء مباراة نهائي بطولة أفريقيا التي توج بها المارد الأحمر بثنائي مقابل هدف، وكتب حجاج تعليقاً على تصريح فهمي بخصوص شيكابالا، "مش صح الأسلوب ده يا أحمد أنت فنان كبير، وبعدين مفيش حد أسياد على حد دى كورة مكسب وخسارة على الجميع، وشيكابالا لاعيب محترم، أنا أهلاوى، بس زى ما الأهلي بيكسب، الزمالك برده بيكسب".



تعليق مصطفي حجاج

وانتشرت رسالة منسوبة لفهمى، قال فيها: "أنا بسحب أى كلمة قلتها عنك فعلاً، الستوري بتاعته حالا، حاجة تقرف، واللي مش عاجبه يشيلني من عنده، الأهلي وجمهوره أسيادك، وبعدين عيب تبقي ابن النادي الأهلي وماضي له قبل كده وتعمل كده، فك كدة ماتبقاش نفسيتك أفشة يا نباطشي".

وتأتي تلك الرسالة بعد أن شارك شيكابالا، متابعيه وجمهوره بصورة عبر الاستوري الشخصي له وهو يرفع حذائه في وجه جمهور النادي الأهلي في إحدي المباريات السابقة، مما دفع فهمي لسحب رسالة الاعتذار التي كان قد وجهها لشيكا بعد المباراة والتي قال فيها: "رغم خلافى معاه الشديد، ومفيش صلح من بعيد ولا قريب بيني وبينه، لكن موضوع الكلب والفيديو ده حاجة عنصرية جداً الصراحة ومنظر بشع، احنا جمهور كبير ومحترم بنقول على الغلط غلط حتى لو طالع من عندنا، الاعتذار عن اللقطة دي واجب، بعتذرلك، لكن موقفى منك لن يتغير".

يشار إلى أن شيكابالا حظى بحملة دعم كبيرة من الفنانين والرياضيين فى مواجهة حملة التنمر التى يتعرض لها من الجماهير، حيث سبق ودعم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، شيكابالا لاعب النادى بعد حملة التنمر منه عقب خسارة الزمالك لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك فى ظل انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى يتضمن تنمر جماهير الأهلى منه، مؤكدا أنه يرفض كل اشكال التعصب التى حدثت من بعض الجماهير، مشيرا إلى أنها غير مبررة.

ونشر أحمد مرتضى صورته مع شيكابالا عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها : "ما حدث من بعض الجماهير من تعصب ليس له أى مبرر لمن لا يعلم أنا أول من هنأ الأهلى بالفوز، سواء كان كابتن الخطيب أو باقى المجلس وحتى قبل المباراة وأمام السيد الوزير وممثل النادى الأهلي، صرحت بذهابى للنادى الأهلى للتهنئة الموضوع يحتاج لأكثر من مجرد مبادرة للتعصب الحل فى تطبيق القانون".

وبالمثل عبر شقيقه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن استيائه مما تعرض له شيكابالا، ونشر صورة له معه، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها: "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ صدق الله العظيم".

كما عبر الفنان الكبير صلاح عبد الله، عن رفضه لحملة التنمر التى يتعرض لها نجم نادى الزمالك محمود شيكابالا، ووصفها بأنها حملة تنمر "حقيرة"، كما دعم صلاح عبد الله مبادرة "لا للتعصب" التى أعلنتها الدولة تحت إشراف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.

وغرد صلاح عبد الله على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "أعتقد والله أعلم أن حملة لا للتعصب، لا للتحفيل الجارح حققت نتائج معقولة رغم إصرار البعض على إفسادها، سعيد بأصدقائى الأهلاوية المحترمين اللى تصدوا بكل قوة لحملة التنمر الحقيرة بشيكابالا، حزين على اللى دفعه سواد عقله وقلبه وضميره لاستخدام الكلب الأسود فى التنمر وأدعو لتنويره".