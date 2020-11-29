شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تشوق جمهورها لألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت النجمة كارول سماحة، جمهورها لألبومها الجديدة، لافتة إلى أن أول أغنية سوف تطرحها من الألبوم غدا 30 نوفمبر، وكتبت كارول عبر حسابها على تويتر، قائلة:" انه ليس بالألبوم الميلادي التقليدي كل أغنية قصة تلامس حياتنا اليومية! الألبوم قريبا".

وتضع النجمة كارول سماحة اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد، ولكنها لم تفصح عن اسم الألبوم وعدد الأغانى، ونشرت كارول فيديو في الاستوديو مع ابنتها تالا، وكتبت قائلة: " أيام قليلة تفصلنا عن إصدار ألبومي الجديد.. استعدوا.. ما هو مضمون الألبوم والستايل الموسيقي الذي اعتمدته".

كما كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة لـ"الخليج 365" عن جديدها التى تحضر له هذه الفترة فى الساحة الغنائية قائلة: "أنا حاليا أقوم بتحضير عملين كبار هذه الفترة ، كما أنى أسجل مع زياد الرحبانى ما بين ثلاثة أو أربع أغنيات هنعملهم سوا".

وأضافت كارول سماحة: "ألبومى الجديد هينزل فى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وكمان بحضر لمشروع ألبوم كبير هاسجله فى أوكرانيا هينزل فى أول 3 أشهر فى عام 2021، وهاتكون الموسيقى الخاصة بهم مختلفة تماما.

وعرض مؤخرا للنجمة كارول سماحة فيلم "بالصدفة" وشاركها فى البطولة، بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصرى، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، فى أول تجربة له إخراجية له فى مجال السينما.

يذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، التي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمي وصبري عبد المنعم.