تراند اليوم : الخارجية الإسرائيلية تنشر صورة مثيرة للجدل عن أم كلثوم مع فرقة يهودية

وادعت الصفحة على حسابها في تويتر أن " الصورة نادرة من زيارة كوكب الشرق أم كلثوم للعاصمة العراقية بغداد وعرضها الموسيقي مع فرقة يهودية عام 1929".
وقالت إن الصورة التقطت بعدسة ميريام عوفيد، متحف يهود بابل، بحسب ما نشرته على حسابها في تويتر.
وعلق أحد رواد تويتر على الصورة قائلا :" هذا دليل على أننا لا نحارب اليهودية وهم من شعب الدول التي ولدوا وعاشوا فيها ولم يتضهد أحد منهم وحتى التعاملات معهم كانت دائما معاملات أخوية إنسانية واسألوا عائلة جاجاتي من الشام .نحن لا ننظر بعداء لأحد إلا لمن عادانا وهذا ماأوصانا به رسول الله.وتذكروا الأندلس".
كما علق آخر :" اليهود شي و الإسرائليين شي ااااخر لا تخلطوا الامور اليهوديه ديانه يتبعها المعتدل و المتطرف والمسالم والغاصب اما الاسرائليين فهم مجموعة من رعاع العالم و منبوذيه غصبوا وطن و نهبوا خيراته و قتلوا واضطهدوا اهله" .