بعد تجدد أزمته مع لاعب نادي الزمالك شيكابالا.. هنا الزاهد تتضامن مع زوجها أحمد فهمي

تضامنت الفنانة هنا الزاهد مع زوجها الفنان أحمد فهمي بعد تجدد أزمته مع لاعب كرة نادي الزمالك شيكابالا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشر"هنا" صورة لزوجها أحمد فهمي، وعلقت عليها قائلة: "بعيدا أن شهادتي في مجروحة، لأن الناس هتقول بقول الكلام ده عشان جوزها، أنا لا بفهم في الكورة ولا بتفرج عليها، بس بشوف قد ايه الأنسان ده بيحب يكون عفوي وبينسى أنه ممثل وبيتعامل مع كل الناس بكل زوق حتى في الشارع وفي التصوير وفي كل مكان، و الناس اللي عرفاه عرفين ده كويس".

وأضافت قائلة: "أنا عارفة انو الناس

بتفضل تقول لا ده ممثل مينفعش يقول رأيه، بس للأسف اأانسان ده بينسى وبيخسر من كتر م هو اللي ف قلبه على لسانه ومش بيحب ينافق و لا بيرضي حد عشان يكسب جمهور زي م ناس كتير بتعمل كده، لما بيكتب رأيه بيكتبوا على اكونت فيس بوك اللي في صحابه زيه زي اي حد أهلاوي بس للأسف بتطلع أخبار بالكلام اللي بيقولوا، عموما أنا عايزة أقولك انك قلبك طيب وعفوي بزيادة و بتقول اللي جواك من غير متحسبها عشان بتنسى انك ممثل أصلا، بس الايام دي مينفعش تبقى كده للاسف، وإعمل اللي يريحك لأنك إنسان وغحنا كده كده بنحبك جداً.

يذكر أن أزمة الفنان أحمد فهمي وشيكابالا بدأت عندما تسبب شيكا فى استفزاز جمهور الأهلى، عقب أحداث مباراة النادى الاهلى والزمالك التى جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي بدورى أبطال أفريقيا، حيث نشر صورة ممسكاً بحذائه وهو الأمر الذى أعتبره أحمد فهمي اهانة لجماهير نادي الأهلى، ورد على شيكابالا قائلاً: "أنا بسحب أي كلمة قلتها عنك فعلا، الستوري بتاعته حالا، حاجة تقرف، واللي مش عاجبه يشيلني من عنده، الأهلي وجمهوره أسيادك، وبعدين عيب تبقى ابن النادي الأهلي وماضي له قبل كدة وتعمل كده، فك كدة ماتبقاش نفسيتك أفشة يا نبطشي".

الجدير بالذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة"، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد .