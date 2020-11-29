شاهد.. رانيا فريد شوقي تطرح البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "ضربة معلم"

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي متابعيها صور البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد"ضربة معلم"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

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نشرت"رانيا" صورة البوستر الرسمي للمسلسل،

وعلقت عليه قائلة:"ضربة معلم، يعرض علي قناة cbc، الساعة ٨ مساء، تباهي"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وعبروا عن إعجابهم الشديد بالمسلسل.

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم"

من بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، والذي يعرض حالياً على قناة cbc، في تمام الساعة الثامنة مساءً.