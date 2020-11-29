صورة.. محمد نجاتي يطرح البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "ضربة معلم"

شارك الفنان محمد نجاتي متابعيه صورة البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "ضربة معلم"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

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نشر "نجاتي" صورة البوستر الرسمي للمسلسل، وعلق عليه قائلاً "الحمدلله"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وعبروا عن إعجابهم الشديد بالمسلسل.

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى،

رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، والذي يعرض حالياً على قناة cbc، في تمام الساعة الثامنة مساءً.