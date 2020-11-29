شاهد.. أحمد كرارة يهنئ حمادة هلال بأغنيته"اية في الجمال"

حرص الفنان أحمد كرارة على تهنئة المطرب حمادة هلال بأغنيته الجديدة"اية في الجمال"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"كرارة" مقطع من أغنية"اية في الجمال"، عبر خاصية"ستوري"، وكتب عليها:"اية في الجمال، ألف مبروك يا حمادة على الأغنية الجامدة قوي دي".

يذكر أن كليب أغنية"اية في الجمال"، من كلمات محمود عليم، وألحان بينو،

وتوزيع هادي مسرة، والكليب من إخراج عادل سرحان، وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد كرارة الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، بطولة أسماء جلال، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، محمد يسري، تأليف ماريان هاني، إخراج مصطفى أبو سيف.

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