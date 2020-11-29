فيديو.. حسن الرداد يهنئ حميد الشاعري بعيد ميلاده

حرص الفنان حسن الرداد على تهنئة المطرب حميد الشاعري بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر "الرداد" مقطع فيديو جديد له، عبر خاصية "ستوري"، وظهر

من خلالها داخل سيارته، ويقوم يتشغيل أغنية لـ حميد الشاعري، وكتب عليها: "الله عليك يا حميد، كل سنة وأنت طيب يا كابو".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد

فيلم "توأم روحي" بطولة أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، بيومي فؤاد، تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، تواجههما العديد من المشاكل التي تجعل حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

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