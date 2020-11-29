تفاصيل وموعد عرض مسرحية عيلة الفقري

يقام في التاسعة مساء العرض المسرحي "عيلة الفقري"، وذلك على خشبة المسرح العائم الكبير بالمنيل، وجاء ذلك ضمن فعاليات البيت الفني للمسرح.

يذكر أن العرض تدور أحداثه حول عيلة سمعان الفقري المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وابنته هند التى لم تتزوج

بعد وأبنائه سامى الصحفى الذى سيسافر إلى اليونان فى مهمة صحفية وكريم العاطل عن العمل وتدور المسرحية فى أحداث كوميدية من خلال يوم فى حياة تلك العائلة.

جدير بالذكر أن العرض من إنتاج

فرقة المسرح الكوميدى وبطولة محمد الصاوي، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبدالحليم، أشرف عبدالفضيل، محمود الهنيدي،إيهاب شهاب، ديكور محمد هاشم.

بالإضافة إلى ذلك فأن إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، من تأليف أحمد الملواني، ومن إخراج محمد متولي.