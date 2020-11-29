تراند اليوم : أميرة العايدي تتحول لملاك علي هيئة بشر

تواصل الفنانة اميرة العايدى تصوير دورها فى مسلسل “ملاك” والذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

وقالت الفنانة أميرة العايدى فى تصريح لـ : إننى أواصل حاليا تصوير مسلسل “ملاك” والذى اقدم فيه دورا جديدا ومختلفا عن الأدوار التى قدمتها من قبل كما اننى سعيدة بمشاركة مجموعة من الفنانين الموهوبين”.

مسلسل “ملاك” من تأليف حسان دهشان، ويشارك في بطولته كل من كريم فهمي، محمود عبدالمغني، أيتن عامر، حسام داغر، فراس سعيد، أمير العايدي.

تدور أحداث مسلسل “ملاك” فى إطار اجتماعى من خلال قصة طبيب يتسبب فى غلطة غير مقصودة تقلب حياته رأسا على عقب، ويتحول من ملاك إلى شيطان خلال أحداث العمل.

أمير العايدى ابنة المنتج المسرحي الكبير الراحل ” عبد القادر العايدي ” بينما والدتها هي الفنانة القديرة الراحلة ” عزيزة راشد ” والتي قامت بارتداء الحجاب قبل أن يتوفاها الله و تميزت بتقديم الكثير من الأعمال الفنية من بداية ظهورها وحتى وقت وفاتها في ديسمبر 2010.

وكان آخر مسلسل شاركت فيه قبل وفاتها هو مسلسل ” العار ” مع الفنان الشاب مصطفى شعبان والفنان القدير حسن حسني ، ولكن على الرغم من أصل أميرة العايدي الفني إلا أن كلا والديها رفضوا ان تنضم إلى معهد الفنون المسرحية فاضطرت لقبول رغبة والديها والتحقت بكلية الحقوق.

ومن أبرز أعمال أميرة العايدى الفنية سوق العصر والحصان الأسود وموجة حارة ونونة المأذونة وغيرها من الاعمال الرائعة.

اخر اعمال أميرة مسلسل اهو ده اللي صار الذي عرض عام 2019، وتدور احداثه في إطار درامي اجتماعي خلال حقبة زمنية تصل إلى 100 عام، تقريبا ما بين (1918: 2018)، حول المعاناة التي تقابلها المرأة بصفة عامة، والصعيدية بصفة خاصة، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة.



