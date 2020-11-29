تراند اليوم : عبد الوهاب بيخاف على أغانيه من المطربين

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كان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، يخشى سماع ألحانه عندما تذاع لأول مرة، وكان يوصي عددا من أصدقاءه أن يستمعوا إلى الراديو ثم يخبروه بنجاح اللحن من عدمه.
وروى خبر نشر في جريدة الجمهورية بتاريخ 4/4/1960، عن شخصية محددة كان يثق بها عبد الوهاب لتؤكد له مدى نجاح ألحانه، وكان ذلك حين قدم لحنا جديدة للمطربة نجاه الصغيرة، لقصيدة «أيظن أني لعبة في يديه».
فقد اتصل به كامل الشناوي تليفونيا أثناء إذاعة اللحن وقال له: افتح الراديو يا مجنون.. اسمع مجدك باذنيك.. ولكن عبد الوهاب أصر على إلا يسمع اللحن إلا بعد تسجيله في اليوم التالي.
وظل موسيقار الأجيال يتلقى التهاني حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، وعندما سمع اللحن مسجلا بكى واتصل بنجاة والتي كانت لم تنم أيضا بسبب اتصالات المعجبين والمعجبات طوال الليل.. وقال لها بتعملي أيه يا نجاه؟.
قالت: “أنا لسة لابسة فستان الحفلة ولم أنم لحظة واحدة من التليفونات.
وأمسكت السيدة نهلة القدسي بسماعة التليفون وقالت لنجاة : تعالي عندنا فورا لنسمع التسجيل معا، وذهبت نجاة بالفعل إلى منزل عبد الوهاب في الساعة السابعة صباحا.
وقال عبد الوهاب أن أول من اقنعه بنجاح اللحن هو عمر.. فتساءل أصدقاءه في دهشة : ومن هو عمر؟
فقال عمر السفرجي.. عندما أراه ينفعل بلحن فأن هذا يكفي عندي دليلا على نجاح اللحن شعبيا على الأقل!.
يذكر أن محمد عبد الوهاب، ولد في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة، وعمل كملحّن ومؤلف موسيقى وكممثل سينمائي.
بدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917 م، وفي عام 1920 م قام بدراسة العود في معهد الموسيقى العربية، ثم بدأ العمل في الإذاعة عام 1934 م وفي السينما عام 1933.
ارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقي ولحن أغان عديدة لأمير الشعراء، غنى معظمها بصوته ولحن كليوباترا والجندول من شعر علي محمود طه وغيرها.
لحن للعديد من المغنيين في مصر والبلاد العربية منهم فيروز وأم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد ووردة الجزائرية وصباح وطلال مداح وأسمهان، إلى جانب أنه كان أول مكتشف للفنان إيهاب توفيق في أواخر الثمانينات.
قصة حب نجاة وكامل الشناوي
وقع الشاعر الكبير كامل الشناوي في حب المطربة نجاة الصغيرة التي تعد من أبرز قصص الحب في السينما المصرية، بالرغم من أنه كان حبا من طرف واحد مليء بالخيال وهو الحب الذي انتج واخرج القصيدة العظيمة التي غنتها نجاة “لا تكذبي”.
كتب الشاعر كثيرا عن حبه الكبير والجم لنجاة والذي وصفه بالجنون ولم تبادله نجاة وفاءه، وكان يعلم ذلك لكنه لا يستطيع أن يتوقف عن حبها، بل كان عذابه يستوحش أثناء الخصام فلا يتحمل بعدها أو فراقها، كما ذكر احد المواقف بينهم التي جعلته يشعر بالصدمة والألم عام 1962 في عيد ميلادها عندما اشترى هدايا الحفل، وحضر برفقة أصدقائه في شقتها بالزمالك، وعند إطفاء الشموع اختارت يوسف إدريس ليقطع التورتة معها ممسكا بيدها، فانسحب الشناوي حزينا باكيا، ثم تضاعفت أحزانه، فكتب كلماته “لا تكذبي إني رأيتكما معا”.
ونتج عن الألم والحب في قلبه عن قصيدة رائعة أخرى غناها عبد الحليم حافظ “حبيبها لست وحدك حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك”.
تغنى بقصائده أكبر نجوم زمن الفن الجميل أمثال “عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، أم كلثوم، نجاة الصغيرة، وغيرهم، عاش قصة حب شهيرة، وظل مخلصا لبطلتها حتى وفاته رغم عدم مبادلتها له نفس الشعور”.
وكان الشناوي سببا في نجاح المطربة نجاة نظرا لحبه الكبير لها فقدم لها أجمل القصائد التي أظهرت جمال ونعومة صوتها ولكنها فضلت عليه الأديب المصري الراحل يوسف إدريس، وهي قصة الحب التي نفتها الصغيرة أكثر من مرة.
وعن قصة حب الشناوي الأليمة قال صديقه وكتب الصحفي الكبير الراحل مصطفى أمين عن قصة حب كامل لنجاة بأنه “الحب الذي أبكاه وأضناه.. وحطمه وقتله في آخر الأمر، أعطى كامل لهذه المرأة كل شيء المجد والشهرة والشعر ولم تعطه شيئا أحبها فخدعته.. أخلص لها فخانته.. جعلها ملكه فجعلته أضحوكة”.
وكشف مصطفى أمين أن قصيدة “لا تكذبي” كتبها كامل في غرفة مكتبه بالزمالك.. وهى قصيدة ليس فيها مبالغة أو خيال.. وكان كامل ينظمها وهو يبكي.. كانت دموعه تختلط بالكلمات فتطمسها.. وكان يتأوه كرجل ينزف منه الروم العزيز وهو ينظم.. وبعد أن انتهى من نظمها قال: إنه يريد أن يقرأ القصيدة على المطربة بالتليفون، واتصل بها وبدأ كامل يلقي القصيدة بصوت منتحب خافت.. تتخلله الزفرات والعبرات والتنهدات والآهات.. مما كان يقطع القلوب.. وكانت المطربة صامته لا تقول شيئا، ولا تعلق.. ولا تقاطع.. ولا تعترض.. وبعد أن انتهى كامل من إلقاء القصيدة قالت المطربة: كويسة قوى.. تنفع أغنيه.. لازم أغنيها”.
وأضاف مصطفى أمين أن لعنة الحب الفاشل أصابت الشاعر، حتى أنه كان يشعر أن هجرة محبوبته قتلته، ولم يبق سوى موعد تشييع الجنازة، وكان يجلس يوميا يكتب عن عذابه، وأصبح يتردد على المقابر، وحينما سأله عن ذلك، أجابه بابتسامة حزينة قال: “أريد أن أتعود على الجو الذي سأبقى فيه إلى الأبد”.
ظل مخلصا لحبه حتى دخل في حالة اكتئاب وتوفى على هذه الحالة في 30 نوفمبر 1965 وكانت آخر كلماته قبل أن يعانقه الموت يصف من خلالها حياته “ولكن أيامي اليوم قليلة.. وانتزاع عام منها يشعرني بالفقر والفراغ والعدم فمنذ تجاوزت الأربعين وحدي.. كما تجاوزت ما قبلها.. لا صحة ولا مال ولا زوجة ولا ولد ولا صديق.. ولكن لماذا نبكي الحياة.. وماذا لو رحلت عنا أو رحلنا عنها.. ما دام الرحيل هو الغاية والهدف”.