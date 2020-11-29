تراند اليوم : عبد الوهاب بيخاف على أغانيه من المطربين

كان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، يخشى سماع ألحانه عندما تذاع لأول مرة، وكان يوصي عددا من أصدقاءه أن يستمعوا إلى الراديو ثم يخبروه بنجاح اللحن من عدمه.

وروى خبر نشر في جريدة الجمهورية بتاريخ 4/4/1960، عن شخصية محددة كان يثق بها عبد الوهاب لتؤكد له مدى نجاح ألحانه، وكان ذلك حين قدم لحنا جديدة للمطربة نجاه الصغيرة، لقصيدة «أيظن أني لعبة في يديه».

فقد اتصل به كامل الشناوي تليفونيا أثناء إذاعة اللحن وقال له: افتح الراديو يا مجنون.. اسمع مجدك باذنيك.. ولكن عبد الوهاب أصر على إلا يسمع اللحن إلا بعد تسجيله في اليوم التالي.

وظل موسيقار الأجيال يتلقى التهاني حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، وعندما سمع اللحن مسجلا بكى واتصل بنجاة والتي كانت لم تنم أيضا بسبب اتصالات المعجبين والمعجبات طوال الليل.. وقال لها بتعملي أيه يا نجاه؟.

قالت: “أنا لسة لابسة فستان الحفلة ولم أنم لحظة واحدة من التليفونات.

وأمسكت السيدة نهلة القدسي بسماعة التليفون وقالت لنجاة : تعالي عندنا فورا لنسمع التسجيل معا، وذهبت نجاة بالفعل إلى منزل عبد الوهاب في الساعة السابعة صباحا.

وقال عبد الوهاب أن أول من اقنعه بنجاح اللحن هو عمر.. فتساءل أصدقاءه في دهشة : ومن هو عمر؟

فقال عمر السفرجي.. عندما أراه ينفعل بلحن فأن هذا يكفي عندي دليلا على نجاح اللحن شعبيا على الأقل!.

يذكر أن محمد عبد الوهاب، ولد في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة، وعمل كملحّن ومؤلف موسيقى وكممثل سينمائي.

بدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917 م، وفي عام 1920 م قام بدراسة العود في معهد الموسيقى العربية، ثم بدأ العمل في الإذاعة عام 1934 م وفي السينما عام 1933.

ارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقي ولحن أغان عديدة لأمير الشعراء، غنى معظمها بصوته ولحن كليوباترا والجندول من شعر علي محمود طه وغيرها.

لحن للعديد من المغنيين في مصر والبلاد العربية منهم فيروز وأم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد ووردة الجزائرية وصباح وطلال مداح وأسمهان، إلى جانب أنه كان أول مكتشف للفنان إيهاب توفيق في أواخر الثمانينات.

قصة حب نجاة وكامل الشناوي

وقع الشاعر الكبير كامل الشناوي في حب المطربة نجاة الصغيرة التي تعد من أبرز قصص الحب في السينما المصرية، بالرغم من أنه كان حبا من طرف واحد مليء بالخيال وهو الحب الذي انتج واخرج القصيدة العظيمة التي غنتها نجاة “لا تكذبي”.

كتب الشاعر كثيرا عن حبه الكبير والجم لنجاة والذي وصفه بالجنون ولم تبادله نجاة وفاءه، وكان يعلم ذلك لكنه لا يستطيع أن يتوقف عن حبها، بل كان عذابه يستوحش أثناء الخصام فلا يتحمل بعدها أو فراقها، كما ذكر احد المواقف بينهم التي جعلته يشعر بالصدمة والألم عام 1962 في عيد ميلادها عندما اشترى هدايا الحفل، وحضر برفقة أصدقائه في شقتها بالزمالك، وعند إطفاء الشموع اختارت يوسف إدريس ليقطع التورتة معها ممسكا بيدها، فانسحب الشناوي حزينا باكيا، ثم تضاعفت أحزانه، فكتب كلماته “لا تكذبي إني رأيتكما معا”.

ونتج عن الألم والحب في قلبه عن قصيدة رائعة أخرى غناها عبد الحليم حافظ “حبيبها لست وحدك حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك”.

تغنى بقصائده أكبر نجوم زمن الفن الجميل أمثال “عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، أم كلثوم، نجاة الصغيرة، وغيرهم، عاش قصة حب شهيرة، وظل مخلصا لبطلتها حتى وفاته رغم عدم مبادلتها له نفس الشعور”.

وكان الشناوي سببا في نجاح المطربة نجاة نظرا لحبه الكبير لها فقدم لها أجمل القصائد التي أظهرت جمال ونعومة صوتها ولكنها فضلت عليه الأديب المصري الراحل يوسف إدريس، وهي قصة الحب التي نفتها الصغيرة أكثر من مرة.

وعن قصة حب الشناوي الأليمة قال صديقه وكتب الصحفي الكبير الراحل مصطفى أمين عن قصة حب كامل لنجاة بأنه “الحب الذي أبكاه وأضناه.. وحطمه وقتله في آخر الأمر، أعطى كامل لهذه المرأة كل شيء المجد والشهرة والشعر ولم تعطه شيئا أحبها فخدعته.. أخلص لها فخانته.. جعلها ملكه فجعلته أضحوكة”.

وكشف مصطفى أمين أن قصيدة “لا تكذبي” كتبها كامل في غرفة مكتبه بالزمالك.. وهى قصيدة ليس فيها مبالغة أو خيال.. وكان كامل ينظمها وهو يبكي.. كانت دموعه تختلط بالكلمات فتطمسها.. وكان يتأوه كرجل ينزف منه الروم العزيز وهو ينظم.. وبعد أن انتهى من نظمها قال: إنه يريد أن يقرأ القصيدة على المطربة بالتليفون، واتصل بها وبدأ كامل يلقي القصيدة بصوت منتحب خافت.. تتخلله الزفرات والعبرات والتنهدات والآهات.. مما كان يقطع القلوب.. وكانت المطربة صامته لا تقول شيئا، ولا تعلق.. ولا تقاطع.. ولا تعترض.. وبعد أن انتهى كامل من إلقاء القصيدة قالت المطربة: كويسة قوى.. تنفع أغنيه.. لازم أغنيها”.

وأضاف مصطفى أمين أن لعنة الحب الفاشل أصابت الشاعر، حتى أنه كان يشعر أن هجرة محبوبته قتلته، ولم يبق سوى موعد تشييع الجنازة، وكان يجلس يوميا يكتب عن عذابه، وأصبح يتردد على المقابر، وحينما سأله عن ذلك، أجابه بابتسامة حزينة قال: “أريد أن أتعود على الجو الذي سأبقى فيه إلى الأبد”.

ظل مخلصا لحبه حتى دخل في حالة اكتئاب وتوفى على هذه الحالة في 30 نوفمبر 1965 وكانت آخر كلماته قبل أن يعانقه الموت يصف من خلالها حياته “ولكن أيامي اليوم قليلة.. وانتزاع عام منها يشعرني بالفقر والفراغ والعدم فمنذ تجاوزت الأربعين وحدي.. كما تجاوزت ما قبلها.. لا صحة ولا مال ولا زوجة ولا ولد ولا صديق.. ولكن لماذا نبكي الحياة.. وماذا لو رحلت عنا أو رحلنا عنها.. ما دام الرحيل هو الغاية والهدف”.



