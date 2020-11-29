محمد لطفي يهنئ مايك تايسون بعد تعادله مع روي جونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد لطفي، بطل الملاكمة العالمي مايك تايسون، بعد تعادله مع الملاكم روي جونز جونيور، في المباراة التي أقيمت بلوس أنجلوس.

نشر "لطفي" صورًا تجمعهما من كواليس فيلم "حملة فرعون"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق: "مبروك يا أخي، لقد فزت بالمباراة، نتمنى أن نراك تقاتل مرة أخرى، أنت الأفضل في العالم".

وشارك الملاكم العالمي مايك تايسون في فيلم "حملة فرعون"، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبد المغني، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.