جانا عمرو دياب تنشر صورا جديدة.. تُقبل كلبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت جانا ابنة الفنان عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورًا جديدة لها. ظهرت جانا في الصور بـ"شعر" قصير، وهي تُقبل كلب صغير. جانا عمرو دياب دخلت عالم الغناء، وأطلقت أول أغانيها "MOUTH TAPED SHUT " عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"، كما شاركت والدها الغناء في أغنية "جميلة". ومن ناحية أخرى، طرح المطرب عمرو دياب مؤخرًا أغنيته الجديدة "أهي أهي" وهي دويتو يجمعه بالمطربة اليونانية إيريني بابا دوبلو. الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.

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