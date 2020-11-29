مى عمر تلتقي بالسقا للمرة الثانية في "نسل الأغراب" رمضان المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تعاقدت الفنانة مي عمر على المشاركة في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" أمام الفنان أحمد السقا لتقابله للمرة الثانية، بعد تعاونهما في "ولد الغلابة".
يشارك في بطولة العمل أمير كرارة، وتأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل
وتقدم مي شخصية صعيدية للمرة الأولى، إذ تعقد جلسات عمل مكثفة حالياً مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتمكن من اتقان اللهجة.
مسلسل "نسل الأغراب" يضم العديد من النجوم، بينهم: دياب، وفردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين، ومقرر بدء تصوير أول مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة.
يُذكر أن مي عمر تصور المشاهد الأخيرة في مسلسلها "لؤلؤ" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، إذ يتبقى لها أسبوع واحد فقط وتنتهي من العمل بالكامل تمهيداً لعرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية الشهر المقبل.
مسلسل "لؤلؤ" سيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في 40 حلقة، وبطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وعدد آخر من الفنانين.
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