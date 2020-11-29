وفاة النجم البريطاني ديفيد براوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفي، اليوم، النجم البريطانى، ديفيد براوس، الذي اشتهر بشخصية "دارث فيدر" في فيلم "حرب النجوم " عن عمر ناهز 85 سنة.

وأعلن وكيل الممثل توماس بوينجتون، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم أن الفنان الراحل "براوس" توفي بسبب مرضه بسرطان البروستاتا.

ونشرت وكالة "وينجتون" عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" تغريدة نعت من خلالها النجم البريطاني، وكتبت: "ببالغ الأسف والحزن المفجع لنا ولملايين المعجبين حول العالم نعلن وفاة ديفيد براوس عن عمر ناهز 85 سنة".

الفنان "ديفيد براوس" من مواليد 1 يوليو عام 1935 بمدينة "برستل" إنجلترا، وهو لاعب كمال أجسام ورافع أثقال وممثل إنجليزي بدأ مسيرته عام 1967.

ومن أشهر أعماله "حرب النجوم" الجزء الأول والخامس والسادس، وفيلم "برتقالة آلية" و"كازينو رويال"، كما ساعد في إعداد الممثل "كريستوفر ريف" لدور سوبرمان، وحصل على العديد من الجوائز.