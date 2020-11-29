درة تنشر صورًا من حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة التونسية درة صورًا من حفل زفافها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
احتفلت الفنانة درة بحفل زفافها، 2 نوفمبر الجاري على المهندس هاني سعد.
وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن منهم : آسر ياسين، خالد الصاوي، يسرا، دنيا سمير غانم، شريف رمزي وزوجته، عمرو يوسف وكندة علوش، غادة عادل، جومانا مراد، المطرب أبو وزوجته، المخرجة كاملة أبو ذكري.
وتشارك درة في بطولة "أول السطر" وهي الحكاية الأخيرة من حكايات الموسم الأول من مسلسل "إلا أنا"، ويشارك في بطولتها إلى جانب الفنانة درة، كل من عمر الشناوي، والطفلة ريم عبدالقادر، ومن إخراج محمود كامل.
تدور القصة حول شخصية لا تتحمل أي مسؤوليات بحياتها، وتفاجأ مرة واحدة بتحمل مسؤولية 3 أشخاص تتبناهم. كما يوجد في المسلسل خط رومانسي.
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