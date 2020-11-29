ابنة رجاء الجداوي تنشر صورة لوالدتها الراحلة مع تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي صورة لوالدتها الراحلة برفقة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وعلقت أميرة على الصورة: "حمد الله على السلامة". عاد رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، إلى المملكة بعد رحلة علاج قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية. ونشر آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر"، مساء أمس السبت، فيديو قصيرا يظهره وهو ينزل من سلم الطائرة في الرياض ويسجد على الأرض.

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