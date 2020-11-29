الليلة.. عرض ريسايكل بمسرح الطليعة

يقام في السابعة مساء عرض "ريسايكل" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، ويعرض على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات، ومن المقرر ان سعرالتذكرة 35 جنيهًا.

ويشار إلى ان "ريسايكل" بطولة

كل من الفنانين محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدى رؤوف، سما ابراهيم، مصطفى سليم، و التي توقفت أثناء جائحة الكورونا ، لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الاجراءات الاحترازية.

"ريسايكل " يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لانسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الإسكتشات ، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر،أزياء عبير البدراوي، صياغة و إخراج محمد الصغير.