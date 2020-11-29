تفاصيل وموعد عرض مسرحية الوصية

يقام في الثامنة مساء على المسرح القومي بالعتبة عرض "الوصية"، ومن المقرر ان سعر التذكرة 55 جنيهًا.

يشار إلى أنه يقام العرض تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والعرض من إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار.

المسرحية من تأليف: أيمن سلامة، وإخراج: خالد جلال، وبطولة، ميدو عادل ومحمود حافظ وسميرة عبدالعزيز وأحمد

فؤاد سليم، وبسنت صيام، وغناء: مي فاروق، وأشعار: محمد بهجت، وألحان: أحمد كيكار، وديكور: محمد الغرباوي، وأزياء: هالة الزغبي، والاستعراضات: للدكتور مجدي صابر، والمخرج المنفذ: علا فهمي.

ويذكر أن آخر أعمال المخرج خالد جلال العرض المسرحي "سينما مصر" وهو تخرج الدفعة الثانية قسم

التمثيل بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذًا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية.

ويؤكد العرض على أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدًا .