وفاة النجم البريطاني ديفيد براوس عن عمر يناهز الـ85 عامًا

رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، النجم البريطاني ديفيد براوس، عن عمر ناهز 85 عامًا، وكان اشتهر بشخصية "دارث فيدر" التي قدمها في فيلم "حرب النجوم" في الثلاثية الكلاسيكية.
يذكر أن الفنان ديفيد براوس من مواليد 1 يوليو عام 1935 بمدينة "برستل" إنجلترا، وهو لاعب كمال أجسام ورافع أثقال وممثل إنجليزي بدأ مسيرتهعام 1967.
من أشهر أعماله "حرب النجوم" الجزء الأول والخامس والسادس، وفيلم "برتقالة آلية" و"كازينو رويال"، كما ساعد في إعداد الممثل "كريستوفر ريف" لدور سوبرمان، وحصل على العديد من الجوائز بينها رتبة الإمبراطورية البريطانية.
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