شاهد.. عمر الشناوي من كواليس حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"

شارك الفنان عمر الشناوي متابعيه مقطع فيديو جديد له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"الشناوي" فيديو له، عبر خاصية"ستوري" من كواليس حكاية"أول السطر"، ضمن حكايات مسلسل"إلا أنا"، وظهر من خلال الفيديو برفقة الفنان الشاب حسن مالك.

يذكر أن حكاية"أول السطر"، هي ضمن حكايات مسلسل"إلا أنا"، من تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج محمود كامل، بطولة درة، رامي وحيد، ريم عبدالقادر، والذي يتم عرضها حالياً على قناة dmc، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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