صورة.. نيللي كريم من كواليس مسلسل "بـ 100 وش"

شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها بصورة لها من كواليس مسلسل"بـ 100 وش"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

ظهرت"نيللي" من خلال الصورة برفقة أبطال المسلسل، وعلقت عليها قائلة كواليس مسلسل بـ١٠٠ وش"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات،

وعبّروا عن إعجابهم الشديد بالمسلسل.

جدير بالذكر أن مسلسل "بـ 100 وش"، بطولة آسر ياسين، دنيا ماهر، علا رشدي، إسلام إبراهيم، سلوى محمد علي، من تأليف: أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج: كاملة أبو ذكري، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في

رمضان 2020.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم فيلم "خط دم"، بطولة ظافر العابدين، إيمان يونس، داليا الخولي، من تأليف و إخراج رامي ياسين، وتدور أحداثه في إطار رعب تشويقي، ويتحدث الفيلم عن عالم مصاصي الدماء، حيث يدخل الطفل مالك في غيبوبة بعد تعرضه لحادث بسيارة والده نادر تسبب فيها أخيه من دون قصد ويحاول نادر ولميا والدة مالك إعادة الطفل للحياة فيلجأون لحل يقلب حياتهم رأسًا على عقب.