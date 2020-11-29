كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 03:15 مساءً - منذ 3 دقائق آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 3:12 مساءً رودولف هلال اعلن الاعلامي رودولف هلال انضمامه الى فريق عمل “صوت بيروت انترناشونال” من خلال منشور على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” جاء فيه “سعيد جداً بانضمامي لعائلة #صوت_بيروت_انترناشونال التي سأطلّ عبرها قريباً ببرنامج حواريّ مختلف يستضيف نجوم لبنان والعالم العربي..انتطرونا”. وارفق هلال المنشور بشعار الموقع.

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلامي رودولف هلال يعلن انضمامه إلى أسرة “صوت بيروت انترناشونال” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.