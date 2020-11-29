عمرو دياب يطرد دينا الشربيني من شقته.. القصة الكاملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عصف تطور الخلاف بين المطرب المصري عمرو دياب والممثلة المصرية دينا الشربيني بالعلاقة "الرومانسية" التي جمعت بينهما.

وكشفت تقارير صحفية مصرية، الأحد، عن تطور جديد في تدهور العلاقة بين عمرو دياب، ودينا الشربيني، والتي قد تشهد على الفصل الأخير في علاقتهما.

وأكدت مصادر أن الأيام القليلة الماضية شهدت خلاف كبير بين "الثنائي"، انفصلا على إثره بشكل تام عن بعضهما البعض، بل وطلب عمرو دياب من دينا الشربيني وقتها أن تغادر شقته في فندق "الفورسيزون" في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت المصادر إلى الانفصال تم بعدما طلبت دينا الشربيني من عمرو دياب أكثر من مرة أن تكون العلاقة بينهما زواجا رسميا، وبحفل زفاف يحضره الجميع.



وتابعوا أن "دينا الشربيني ترى أنها ضحت كثيرا باستمرارها في علاقة بهذا الشكل، بينما كان يرى عمرو دياب أنه أضاف لدينا الشربيني كثيرا، بداية من مساعدتها لتصدر أعمال درامية في أهم موسم في العام، وهو الموسم الرمضاني، ووضع اسمها في الصفوف الأولى".

ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني حتى لحظة كتابة هذه الشطور ارتباطهما رسميا، إلا إنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى في إجازاته.

يشار إلى أن عمرو دياب وضع الموسيقى التصويرية لمسلسلاتها التلفزيونية "زي الشمس" و"لعبة النسيان"، وتم عرضهما على التلفزيون في رمضان 2019 و2020.

وكشفت المصادر لصحف مصرية أن آخر جملة قالها عمرو دياب لدينا الشربيني قبل أن يطلب منها مغادرة شقة "الفورسيزون": "قلت لك قبل هذا كان في يدك أن تصبحي نجمة، لكن أن تكوني فاتن حمامة أو إنعام سالوسة".