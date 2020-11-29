نرمين الفقي تبعث رسالة لوالدتها الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة نرمين الفقي رسالة لوالدتها الراحلة. نشرت نرمين صورة لدعاء، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ربنا يرحمك يا أمي، وحشتيني يا أمي". وتواصل الفنانة نرمين الفقي تصوير دورها في مسلسل "لؤلؤ" مع النجوم: مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة "سينرجي".

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