والدة حسام داغر تزوره في الحلم.. يرويه لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روى الفنان حسام داغر حلمًا يجمعه بوالدته الراحلة، بعد مرور حوالي عشرة أشهر على وفاتها.

نشر "داغر" صورة والدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها "صباح الخير .. حلمت بيكي بتتمشي تحت في الجنينة وكنتي لابسة الطقم ده، فاكراه اللي جبناه في الحج من المدينة و كنتي ماسكة وردة كده في إيديكي ومشيت وراكي ندهتلك ولقيتك وحضنتك وقلتلك صباح الخير يا حبيبتي".

ورحلت والدة الفنان حسام داغر، في 18 يناير الماضي، وشيع جثمانها من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

يذكر أن، حسام داغر، انضم مؤخرا لمسلسل "اللعبة 2" وهو من إخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومي كساب وأحمد فتحي ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبدالرسول وسامي مغاوري وأوتاكا.