محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تستعد المخرجة السعودية سارة مسفر للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، بعرض عالمي أول لفيلمها الروائي القصير "من يحرقن الليل"، وذلك في الفترة ما بين 2 وحتى 10 ديسمبر، وذلك من خلال مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، كما أطلقت البوستر الرسمي للفيلم بجانب مقدمته الدعائية وذلك استعدادًا للمشاركة في المهرجان.
يتبع الفيلم الأختين سلسبيل ووسن في ليلة خطوبة، بعد أن تم رفض طلب إحداهن للذهاب إلى البقالة المجاورة، فنشاهد ما بعد الرفض من تقييد يدفع الأختين لاكتشاف من تكونا وجوانب ومنحنيات عنيفة لم تخطر في بالهما قط.
الفيلم تمثيل جنى قمري وهيا مرعبي، تأليف وإخراج سارة مسفر، منتج جواهر العامري، منتج مشارك رغد باجيع وخالد معيط، ديكور إيثار باعمر.
سارة مسفر مخرجة سعودية، حاصلة على درجة البكالوريوس في الإنتاج المرئي والرقمي من جامعة عفت، عملت سارة على إنتاج أفلام قصيرة، شاركت في مهرجانات محلية ودولية. فازت من إنتاجها القصير "Sadeya Left Sultan" بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان الفيلم السعودي عام (2019). أخرجت سارة أول فيلم قصير لها بعنوان "الفتيات اللواتي حرقن الليل" كما شاركت ككاتبة ومخرجة في فيلم "الضبعة" في فيلم شامل مع مخرجات أخريات يدعمه مهرجان البحر الأحمر السينمائي.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق البوستر الرسمي والمقدمة "الدعائية لفيلم "من يحرقن الليل للمخرجة السعودية سارة مسفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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