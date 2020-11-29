ابنة أحمد بدير تعلن مقاضاة والدها لمي العيدان.. يتهمها بالإساءة إليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت سارة، ابنة الفنان أحمد بدير عزم والدها مقاضاة الإعلامية الكويتية مي العيدان واتهامها بالتنمر والإساءة إليه.

وكتبت سارة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "إيمانا منا بأهمية التصدى لظاهرة وآفة التنمر، التي أصبحت منتشرة في المجتمع.. قرر ابويا توكيل أستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد إساءة الصحفية الكويتية مي العيدان، وتجاوزها في حقنا بشكل غير لائق".

كانت مي، نشرت صورة لأحمد بدير وابنته، وعلقت: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".

ومن جانبها، ردت "سارة" ابنة أحمد بدير، عبر "فيسبوك"، قائلة: "طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعًا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين!".

وأضافت: "بس حابة أوضحلك كام حاجة كدة: أولا.. أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!".

وتابعت: "ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعا)، ثالثا أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت!، وأخيرا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كدة".ثم نشرت "سارة"، صورة أخرى مع والدها، وعلقت عليها: "تعرفي يا أستاذة مي تلاقيلي عريس أسمراني وقمر كدة شبه أبويا".