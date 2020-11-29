بالفيديو| يسرا: أنا ضد التنمر.. "خدوا بالكم من كلامكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة يسرا مشاركتها في حملة ضد التنمر، وهي حملة إليكترونية تم إطلاقها بالتعاون بين المجلس القومي للأمومة والمجلس القومي للمرأة مع "الانستجرام" و"اليونيسيف".

ونشرت يسرا فيديو عبر حسابها على موقع انستجرام، قالت فيه "حاسبوا على كلامكم خدوا بالكم من كل كلمة بتقولوها، أنا ضد التنمر، فيه حملة اليكترونية من المجلس القومي للأمومة ومن المجلس القومي للمرأة مع الانستجرام واليونيسيف، خدوا بالكم من كلامكم واعرفوا بتقولوا ايه".

يُذكر أن يسرا عُرض لها في رمضان الماضي مسلسل "خيانة عهد"، كما شاركت في بطولة فيلم "صاحب المقام" الذي عُرص على منصة شاهد vip.