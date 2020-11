تراند اليوم : محاكمة نجم شهير بعد العثور على صورة إباحية لأطفال وحيوانات بحوزته

واجه اتهام النجم الإنجليزي، جيمس مور، اتهامات بحيازة 83صورة غير لائقة لطفل وإباحية عن الحيوانات تتضمن كلابًا وخنازير وأسماكًا.

واتُهم نجم تليفزيون الواقع البالغ من العمر 29 عامًا، بارتكاب سلسلة من الجرائم الجنسية والمخدرات بما في ذلك حيازة الكوكايين والقنب.

ومن المقرر أن يظهر مور، الذي ظهر في السلسلة الرابعة من برنامج (MTV) في عام 2016، في محكمة بريستون كراون في 22 يناير.

ويتهم بطل فيلم (Ex On The Beach) بحيازة 83 صورة غير لائقة لطفل يبلغ 28 في أعلى فئة أ، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

كما يتهم أيضًا بالكشف عن صورة جنسية خاصة وتوزيع صور غير لائقة لطفل.

ومثُل مور المعروف باسم جيمي أمام محكمة الصلح في بلاكبول يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، وتم الإفراج عنه بكفالة ولم يقدم أي دعاوى.