"صورة.. نضال الشافعي يروج لفيلمه الجديد"خان تيولا

روج الفنان نضال الشافعي لفيلمه الجديد"خان تيولا"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشر"الشافعي" صورة له من الفيلم، وظهر من خلالها برفقة الفنانة وفاء عامر، وعلق عليها قائلاً:" فيلم خان تيولا، يوم الأربعاء 2 / 12، بجميع دور العرض السينمائي"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه

عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم لمشاهدة الفيلم.

يُذكر أن فيلم"خان تيولا"، بطولة وفاء عامر، أحمد كمال، راندا البحيري، نضال الشافعي، من تأليف وإخراج وسام المدني، وتدور أحداثه في حقبة الأربعنيات خلال الحرب العالمية الثانية داخل أحد الفنادق بمدينة العالمين، الذي يملكه الفنان محمود البزاوي والذي يعيش مع أسرته

المكونة من زوجته والتي تجسد دورها لفنانة وفاء عامر ونجله الذي يقوم بدوره الفنان علي الشجيري ونجلته التي تجسدها الفنانة الشابة زهرة الحاروفي، ويصل إليهم في أحد الليالي نزيل جديد والذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ليتفاجئ بالكثير من الأشياء داخل هذا الفندق تقلب أحداث العمل.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال نضال الشافعي فيلم "زنزانة7"، بطولة أحمد زاهر، أحمد التهامي، عبير صبري، مدحت تيخا، مايا نصرى، ‏إيهاب فهمي، منة فضالى، تأليف حسام موسى، و‏إخراج إبرام نشأت.