تعرف على لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته الخامسة

كشف المخرج سامح بسيوني، مدير مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الخامسة، عن أسماء لجنة التحكيم المهرجان الذي يرأسه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وكتب "بسيوني" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك" قائلًا : "توكلنا علي الله لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الدورة الخامسة المخرج السينمائي سامح عبد العزيز، المخرج السينمائي ابراهيم فخر".

وأضاف : "المخرج السينمائي احمد خالد امين، المخرج المسرحي هشام عطوة، المخرج المسرحي شادي سرور، الفنان القدير احمد صيام، الفنانة القديرة سلمي غريب، الاستاذ احمد تمام، الاستاذ محمد نبيل منيب، الناقد الاستاذ يسري حسان، مهندس وائل عبد الله.. توكلنا علي الله ولاحول ولاقوة الا بالله".

ومن المقرر أن ينطلق حفل افتتاح

الدورة الخامسة من مهرجان المهن التمثيلية المسرحي (التجربة الأولي)، مساء يوم 14 ديسمبر المقبل ويستمر حتى 21 من نفس الشهر، ويقام على خشبة مسرح النهار.

يذكر ان تم قبول عدد من المسرحيات لتنافس في الدورة الخامسة وهي: ملحمة السويس إخراج محمد زكي، الحلبة إخراج محمد فاروق، الفراشات إخراج رامي نادر، كازينو السهرة السعيدة، إخراج محمد صلاح طافش، المصنع إخراج مصطفي عسكر، للإيجار إخراج كريم البسطي، قصة عادية جدا إخراج محمد عبد الوارث.