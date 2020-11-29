رسالة حنان ترك للجمهور وهذا ما أوصتهم به

متابعة بتجـــــــــــرد: عادت الممثلة المعتزلة حنان ترك إلى الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة طويلة من الاختفاء، حيث غردت على حسابها بـ”تويتر” بمنشور وجهت من خلاله رسالة لجمهورها من الشباب لمراعاة مشاعر كبار السن.

وكتبت قائلة: “لا تحرجوا كبار السن ولا تختبروهم في ذاكرتهم، سلِّم عليهم وقل اسمك وعرفه بنفسك لأن النسيان مؤلم، إذا خانتهم الذاكرة فلا يخوننا الأدب”.

كانت حنان ترك قد أعلنت اعتزالها الفن نهائياً في آب (أغسطس) 2012، من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج “أنا والعسل”، ‏قائلة: “أنا قررت بفضل الله اعتزالي للتمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى”.‎

وعادت حنان إلى السينما بعد غياب بتجرية جديدة ومختلفة من خلال فيلم “النداهة”، أول دراما صوتية تعرض في صالات عرض ‏جماهيرية في مصر والعالم العربي، وشاركها في بطولته هاني عادل ومن تأليف وإخراج خالد المهدي‎.‎