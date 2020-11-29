شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الحالة الصحية لإيناس جوهر وسمير صبرى يزورها فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أبو الدهب مؤسس إحدى أكاديميات الإعلام التى تحاضر بها الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر تحسن الحالة الصحية للإعلامية الكبيرة إيناس جوهر برغم استمرار تواجدها بالرعاية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين، وأوضح أبو الدهب أنه بالأمس تم نقل كيس دم جديد لنقص الهيموجلوبين الذى وصل لـ4 وكان قد تم نقل كيسين من الدم فور نقلها للمستشفي حتي ترتفع نسبة الهيموجلوبين إلى رقم 10 وقد زارها أمس الكثير من الزملاء في المجال الإعلامي والفني وزارها الفنان الكبر سمير صبري مرتين حتي الآن.

الإعلامية الكبيرة إيناس ‏جوهر واحدة من رموز إذاعة الشرق الأوسط خاصة والإذاعة المصرية عامة، وهى صاحبة الجملة الأشهر فى تاريخ الإذاعة لشاعر الرباعيات ‏صلاح جاهين: "غمض عنيك وامشى بخفة ودلع الدنيا هى الشابة ‏وأنت الجدع" تلك الجملة التى كنا نسمعها كل صباح وقت أن كانت ‏الإذاعة المصرية تعيش أزهى عصورها.

وأجرت إيناس جوهر خلال مشوارها الإذاعى حوارات كثيرة مع كبار ‏نجوم الفن والأدب أبرزهم الأديب نجيب محفوظ صاحب نوبل، ‏والشاعر الكبير نزار قبانى، والكاتب الكبير أنيس منصور، كما ‏انفردت بحوار مع أيقونة الكوميديا الفنان العالمى شارلى شابلن.