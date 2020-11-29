يسرا تناشد جمهورها لمكافحة التنمر الإلكتروني: “حاسبوا على كلامكم”

متابعة بتجــــــــــرد: حرصت الفنانة القديرة يسرا، على المشاركة في حملة “ضد التنمر الإلكتروني”، والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف، وهي حملة توعوية جديدة لمعالجة ظاهرة التنمر على الإنترنت.

ونشرت يسرا، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، ظهرت خلاله تناشد بمنع التنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلقت قائلة: “حاسبوا على كلامكم.. حملة ضد التنمر الإلكتروني أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع انستجرام والمجلس القومي للطفولة والأمومة ويونيسيف”.

وسبق، كانت يسرا احتفلت منذ أيام قليلة باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، وتضمن الفيديو رسالة منها ومن فنانات أخريات، كان أبرزهم أمينة خليل، هند صبري، نيللي كريم، بأنه هناك عنف يمارس على المرأة بقوة منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

وكتبت معلقة على الفيديو: “العنف بكل معانيه ضد أي ست أو بنت جريمة وانتهاك لحقوق الإنسان، ما تخافيش.. انتي مش لوحدك، احنا معاكي.. منذ بداية أزمة كوفيد 19، شهدت الدول العربية، ارتفاعًا في البلاغات الواردة بشأن العنف ضد النساء والفتيات، يمكننا أن نصنع فرقًا اليوم، فلكل منا دور نقوم به”.

وعلى جانب أخر، بدأت الفنانة يسرا التحضيرات الخاصة بفيلمها الجديد “ليلة العيد”، للمخرج سامح عبد العزبز، والمؤلف وائل عبد الله، وإنتاج أحمد السبكي.